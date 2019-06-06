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Нардепы приняли закон о профессиональном предвысшем образовании

Нардепы приняли закон о профессиональном предвысшем образовании

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты приняли закон о профессиональном предвысшем образовании. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Закон определяет ключевые принципы, на которых должна основываться государственная политика касательно профессионального предвысшего образования, он направлен на создание основы для проведения системной реформы с целью формирования кадрового потенциала в соответствии с потребностями граждан, рынка труда и перспектив развития национальной экономики.

Напомним, 14 мая народные депутаты поддержали законопроект о профессиональном предвысшем образовании (№ 8321-д) в качестве основы.

Источник: УНН
Теги: образование, законопроект, ВРУ
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