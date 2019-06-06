Президент уволил экс-первого заместителя председателя СБУ с военной службы в запас

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова. Соответствующий указ размещен на сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, указ №352/2019 был обнародован сегодня на сайте Президента.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте постановления.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Зеленский уволил Маликова с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины, а также уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.