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Нардепы приняли постановление об увековечении памяти Левко Лукьяненко

Нардепы приняли постановление об увековечении памяти Левко Лукьяненко

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли постановление об увековечении памяти борца за независимость Украины Левко Лукьяненко. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления об увековечении памяти борца за независимость Украины, Героя Украины Левка Лукьяненко ставит целью обеспечение надлежащих организационно-правовых условий для чествования памяти автора Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко.

Напомним, 10 июля прошлого года в Клубе Кабинета Министров Украины состоялось прощание с украинским диссидентом Левко Лукьяненко.

Известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни 7 июля.

Источник: УНН
Теги: ВР
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