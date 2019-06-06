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Рада провалила увольнение Полторака

Рада провалила увольнение Полторака

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты не смогли отправить в отставку Степана Полторака с должности министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали только 67 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления об увольнении Степана Полторака с должности Министра обороны Украины получил отрицательное заключение профильного комитета. Большинство народных депутатов также выступили против увольнения, поскольку Президент не внес кандидатуру на должность министра обороны вместо Полторака. По мнению парламентариев, "обезглавливать" армию во время войны нельзя.

Напомним, вчера, 5 июня, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал увольнение Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, отставка, Степан Полторак, ВРУ, увольнение
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