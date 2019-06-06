Рада не уволила Грицака

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины не смогли принять постановление об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. Соответствующее решение поддержали только 78 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Решение профильного комитета относительно проекта постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины состояло в том, чтобы рекомендовать парламенту рассмотреть этот вопрос.

Народные депутаты отметили, что пока нет представления о назначении председателя СБУ вместо Грицака.

Также нардепы отметили, что назначенный первым заместителем председателя СБУ Иван Баканов не может выполнять обязанности главы службы, поскольку назначен на должность незаконно, мимо конкурса. Так, он не прошел полиграф, не подал декларацию, а также незаконно получил воинское звание.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поручил парламенту определиться путем голосования относительно президентского проекта постановления об увольнении председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.