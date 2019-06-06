Военные преступления не останутся безнаказанными - Минюст

КИЕВ. 6 июня. УНН. Сегодня народные депутаты Украины приняли за основу законопроект о наказании военных преступников. В Минюсте объяснили основные принципы закона и его роль в государстве, передает УНН.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook объяснил, что военные преступления не имеют срока давности, а это значит, что российские наемники не смогут избежать ответственности, независимо от того, когда наступит деоккупация Крыма и Донбасса.

Также военные преступники не могут быть амнистрованы - это общий принцип международного уголовного права. Поэтому при любых условиях или договоренностях эти преступления не останутся безнаказанными.

По словам Петухова, наказание должно понести высшее руководство РФ, которое спланировало и реализовало агрессию против Украины; российские военные и наемники, которые пытают наших военнопленных и гражданских лиц. Также - российская оккупационная администрация Крыма и Донбасса, которая непосредственно осуществляет политику преследования гражданского населения. Также российская ФСБ, так называемые суды и прокуратура в аннексированом Крыму.

Напомним, сегодня Рада принял за основу законопроект о наказании военных преступников.