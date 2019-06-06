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Президент внесет законопроект об импичменте уже в новую Раду

Президент внесет законопроект об импичменте уже в новую Раду

КИЕВ. 6 июня. УНН. После избрания новой Верховной Рады президент внесет законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, дипломатов и судей. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я очень надеюсь, что у нас будут выборы 21 июля, и уже в новую каденцию Верховной Рады мы, как обещали, внесем новую конституционную норму, где будет решен вопрос о снятии иммунитета со всех трех категорий. Мы исходим из того, что все должностные лица в Украине должны быть равными по правам с каждым украинцем", - отметил Стефанчук.

По его словам, импичмент - это процедура, которая выходит за рамки Верховной Рады, поэтому для его реализации должен быть принят отдельный закон, который и предложил Президент Зеленский, однако парламентарии даже не включили его в повестку дня.

Напомним, народные депутаты не смогли прагматично подойти к повестке дня 4 июня, не включив президентский законопроект об импичменте.

Источник: УНН
Теги: неприкосновенность, Президент, ВРУ, импичмент
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