НАПК утвердило 62 заключения относительно отчетов политических партий

КИЕВ. 6 июня. УНН. За первый квартал 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции получило 267 отчетов политических партий, по результатам анализа утвержден первые 62 заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 62 заключения по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. По результатам анализа выявлены нарушения в отчетах трех политических партий", - говорится в сообщении.

По данным Нацагентства, факты нарушений установленного порядка или сроков представления отчета политической партии обнаружены в отчетах политических партий "Новая демократия", "Соборность", "Селянская партия Украины". Указанные нарушения предусматривают административную ответственность по статье 212-21 КУоАП (Нарушение порядка представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера - ред.).

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Отмечено, что подавляющее большинство из утвержденных Нацагентством 62 выводов является выводами по отчетам политических партий, которые не осуществляли деятельность в отчетном периоде.

"По состоянию на сегодня в Национальное агентство поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (за I квартал 2019 года)", - проинформировали в НАПК.

Напомним, НАПК утвердило анализ окончательных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов 42-х кандидатов в президенты Украины.