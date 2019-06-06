Сразу три самолета ВВС США патрулируют акваторию Черного моря

КИЕВ. 5 июня. УНН. У берегов Черного моря, вблизи окупированного Крыма, в четверг заметили сразу 3 самолета Военно-воздушных сил США, осуществлявших патрулирование в этом регионе. Об этом сообщает в Twitter российский мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает УНН.

Так, в 10:55 был замечен самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США, Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II), взлетевший с авиабазы Суда бэй на острове Крит. По состоянию на 13:40 он находился в районе Севастополя.

В 11:45 к Ориону присоединился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США , Boeing RC-135V Rivet Joint, позывной LISK31, взлетевший с той же авиабазы Суда бэй. Он провел разведполет вдоль побережья Черного моря.

Еще через пару часов, а именно в 13:35, патрульный противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США, взлетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, приступил к патрулированию в акватории Черного моря.

Как сообщал УНН, рано утром 5 июня патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря.