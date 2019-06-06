Зубко заявил Кучме о важности режима тишины на Донбассе во время жатвы

КИЕВ. 6 июня. УНН. Среди ключевых вопросов Донбасса - вопрос инфраструктуры и главное, сохранение водоснабжения от Северского Донца в Мариуполь, а также безусловное обеспечение режима тишины во время жатвы. Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам встречи с главой украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой, передает УНН.

"Встретился с главой украинской делегации в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонидом Кучмой", - сообщил Зубко.

Ключевые вопросы, которые интересуют, по словам вице-премьера:

Вопрос инфраструктуры: главное - сохранение водоснабжения от Северского Донца в Мариуполь. На сегодняшний день газо-, тепло-, электроснабжение ОРДЛО нет. Для недопущения гуманитарной и экологической катастрофы, особенно в летний период, водоснабжение должно быть сохранено.

Вопросы, которые напрямую влияют на экономику Донецкой и Луганской областей: безусловное обеспечение "режима тишины" во время жатвы. Для сбора урожая фермерские хозяйства ожидают прекращения огня.

"Все вопросы, которые поднимаются на заседаниях подгрупп трехсторонней контактной группы, правительство рассматривает исключительно в рамках решений СНБОУ и директив МИД, в соответствии с решениями нормандского формата и минского протокола", - отметил Зубко.

Как сообщал УНН, накануне по итогам заседания ТКГ в Минске представитель Украины Леонид Кучма, говоря о режиме тишины на Донбассе, заявил, что "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов".