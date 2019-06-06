Регистрация | Вход |
USD: 26,93 -0,2768  EUR: 30,32 -0,2763 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 06 июня 2019 16:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Отец заместителя АП Рябошапки вынужден был судиться с сыном за алименты
Отец заместителя АП Рябошапки вынужден был судиться с сыном за алименты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15180
Версия для печати

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, указав, что не может пренебречь волей 73% избирателей, поддержавших его кандидатуру на выборах, и добавив, что хотя и устает, особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах, но в целом неплохо себя чувствует. При этом он предложил требовать от народных депутатов проголосовать за предложенный им законопроект об импичменте. Об этом говорится в обнародованном 6 июня ответе на петицию, передает УНН.

"Уважаемые авторы и подписанты петиции о моей отставке! Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых Президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного Закона нашего с вами государства", - отметил Зеленский.

Он привел выдержку из закона, согласно которой, "полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:

  • отставки;
  • несостоятельности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
  • смещения с поста в порядке импичмента;
  • смерти".

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украина и поддержавих мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - отметил Президент.

"С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года. Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальный способ", - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНН, петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" всего за сутки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Источник: УНН
Теги: отставка, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.