Кучма объяснил инициативу "не стрелять в ответ"

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина в Трехсторонний контактной группе предлагает не отвечать на провокационные обстрелы боевиков, ведутся с территории гражданской инфраструктуры - детских садов, домов местных жителей и т. д. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма в Киеве на брифинге 6 июня, передает корреспондент УНН.

"Что касается режима тишины, каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, принималось решение по такого-то числа перестать стрелять. Вы знаете, что ни разу этот режим не происходил.

Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности, состоящая из всех и вся, должна подготовить документ с мерами, защитными механизмами: что нужно делать, если этот режим был (введен - ред.). То есть движение двустороннее, чтобы не только мы, и сторона также дала заверения, расписалась под тем документом условно говоря", - пояснил Кучма.

Он также заявил, что существует еще одна проблема, которая существует уже на протяжении 5 лет, - это провокационные обстрелы.

"Когда заезжает какая установка или в детсад, или в дом, или в населенный пункт, и ведет обстрелы наших территорий. Скажите пожалуйста, мы можем, если видим, что из детского сада идет обстрелы, давать ответ? Ответ - всегда давать надо, когда идут боевые действия на территории, где нет населенных пунктов", - заявил глава украинской делегации.

На вопрос журналиста о том, верно ли утверждение, что Кучма предлагает не отвечать на обстрелы боевиков, если они ведутся с территории гражданской инфраструктуры, он ответил: "Абсолютно".

"Когда мы четко понимаем, что это провокационный обстрел", - отметил второй Президент.

Напомним, во время заседания рабочих групп в рамках ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма заявил: "Это принципиально. Потому ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должна быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить".

Как сообщал УНН, в Минске во время переговоров по Донбасса стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.