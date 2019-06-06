Десять украинских детей вернутся из Грузии домой на президентском самолете

КИЕВ. 6 июня. УНН. Десять детей семьи Сусляков, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии, сегодня ночью вернутся в Украину. За ними отправился президентский самолет. Об этом сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министра внутренних дел и представителями правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Мы хотим поблагодарить грузинскую сторону за быстрое реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена полная возможность общения с детьми", - отметил Кулеба.

Напомним, Юлию и Юрия Сусляков подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.