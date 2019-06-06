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На Донбассе необходимо провести международный аудит - Кучма

На Донбассе необходимо провести международный аудит - Кучма

Леонид Кучма

КИЕВ. 6 июня. УНН. На оккупированных территориях необходимо провести международный аудит, в частности, тех предприятий, которые находились на этой территории до войны. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Киеве на брифинге 6 июня, передает корреспондент УНН.

На вопрос о том, будут ли возвращены предприятия на оккупированных территориях, он заявил "Обязательно".

"У некоторых бизнесменов нет желания забирать их, потому что они доведены до такого состояния... Это сначала надо начинать - рабочий класс, и руководство, откуда его брать? Оттуда все убежали... Они скажут - забирайте, пожалуйста. И что с этим делать? Мы по картинкам с вами видим, в каком состоянии находится много крупных предприятий. Ужас", - сказал Кучма.

По его мнению, в оккупированной части Украины необходимо провести международный аудит.

"Не просто они скажут "возьми". А как они заберут? Механизмы, вопросы безопасности? Здесь одни вопросы, одни проблемы. Поэтому должен быть проведен международный аудит, а потом уже сделаны окончательные решения", - сказал он.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в июне состоится встреча с крупным бизнесом по развитию Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Кучма, аудит, предприятия

В тексте упоминаются

Кучма Леонид
Кучма Леонид
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