За сегодня народные депутаты прошли 134 поправки в Избирательный кодекс

КИЕВ. 6 июня. УНН. В течение сегодняшнего пленарного дня народные депутаты рассмотрели 134 поправки к проекту Избирательного кодекса. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Со вторника мы начнем правку 135-ю", - отметил спикер.

Поскольку в сессионном зале на вечернем заседании присутствовали менее 70 народных депутатов (хотя зарегистрировались 324), а голосовали по поправкам не более 30, то все пройденные поправки были отклонены парламентом.

При этом Парубий отметил, что сегодня очень плодотворный день для нардепов, поскольку, кроме рассмотрения поправок к проекту Избирательного кодекса, парламентарии приняли 8 законов в целом, два постановления в целом и два законопроекта приняли за основу.

Напомним, сегодня народные депутаты Украины планировали завершить рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях и перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.



