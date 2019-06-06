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За сегодня народные депутаты прошли 134 поправки в Избирательный кодекс

За сегодня народные депутаты прошли 134 поправки в Избирательный кодекс

КИЕВ. 6 июня. УНН. В течение сегодняшнего пленарного дня народные депутаты рассмотрели 134 поправки к проекту Избирательного кодекса. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Со вторника мы начнем правку 135-ю", - отметил спикер.

Поскольку в сессионном зале на вечернем заседании присутствовали менее 70 народных депутатов (хотя зарегистрировались 324), а голосовали по поправкам не более 30, то  все пройденные поправки были отклонены парламентом.

При этом Парубий отметил, что сегодня очень плодотворный день для нардепов, поскольку, кроме рассмотрения поправок к проекту Избирательного кодекса, парламентарии приняли 8 законов в целом, два постановления в целом и два законопроекта приняли за основу.

Напомним, сегодня народные депутаты Украины планировали завершить рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях и перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.

Источник: УНН
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