Дорожную карту Зеленского по Минску не обнародуют до 19 июня

КИЕВ. 6 июня. УНН. Дорожную карту Президента Украины Владимира Зеленского по минским переговорам не будет опубликовано до 19 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель на пресс-конференции, передает УНН.

"О дорожной карте Президента по минским переговорам: мы пока не делаем дорожную карту публичной по двум причинам. Первая причина - были уже инциденты, когда информация исходила накануне и инициативы Президента блокировались другой стороной. Собственно, необнародование этой дорожной карты сейчас является просто вопросам безопасности. С другой стороны, мы хотим согласовать нашу дорожную карту с нашими европейскими партнерами по "нормандскому формату", и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту дорожную карту", - сказала Мендель.

По ее словам, в то же время есть два основных пункта в дорожной карте - прекращение огня и возвращение пленных.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

Также Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.