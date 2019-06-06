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Дорожную карту Зеленского по Минску не обнародуют до 19 июня

Дорожную карту Зеленского по Минску не обнародуют до 19 июня

Юлия Мендель

КИЕВ. 6 июня. УНН. Дорожную карту Президента Украины Владимира Зеленского по минским переговорам не будет опубликовано до 19 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель на пресс-конференции, передает УНН.

"О дорожной карте Президента по минским переговорам: мы пока не делаем дорожную карту публичной по двум причинам. Первая причина - были уже инциденты, когда информация исходила накануне и инициативы Президента блокировались другой стороной. Собственно, необнародование этой дорожной карты сейчас является просто вопросам безопасности. С другой стороны, мы хотим согласовать нашу дорожную карту с нашими европейскими партнерами по "нормандскому формату", и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту дорожную карту", - сказала Мендель.

По ее словам, в то же время есть два основных пункта в дорожной карте - прекращение огня и возвращение пленных.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

Также Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минск, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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