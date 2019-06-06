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КСУ узаконил хищение средств госпредприятий - НАБУ

КСУ узаконил хищение средств госпредприятий - НАБУ

КИЕВ. 6 июня. УНН. Конституционный суд Украины узаконил закупки государственных предприятий по завышенным ценам и ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро. Такую позицию относительно решения КСУ выразили в НАБУ, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Бюро.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - говорится в сообщении.

Также, они пообещали озвучить позицию НАБУ позже.

Напомним, в Конституционный суд Украины подали жалобу о лишении НАБУ полномочия признавать сделки недействительными.

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: УНН
Теги: Конституционный суд, НАБУ
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