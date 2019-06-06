Великобритания предложила России быть более вежливыми

КИЕВ. 6 июня. УНН. Международные отношения между Великобританией и Российской Федерацией улучшатся только при том условии, если Кремль изменит свое поведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, слова которой передает издание Al Arabia.

“Мы можем иметь иные отношения, только если РФ изменит свое поведение, заявила пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй”, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе назвали отравлении экс-шпиона России Сергея Скрипаля, которое было спланировано в Кремле, как “акт неуважения”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле об отравлении Скрипалей появился четвертый подозреваемый

Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа “Новичок” Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и “Проект” назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига — полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, был замечен рядом с украинской границей в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Великобритании считает смешным интервью Петрова и Боширова телеканала RT

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России “за исполнение миротворческой миссии”. Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.