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Полиция следила за активистами и обыскала их, когда они ехали на суд над организаторами нападения на Гандзюк

Полиция следила за активистами и обыскала их, когда они ехали на суд над организаторами нападения на Гандзюк

КИЕВ. 7 июня. УНН. Представители полиции следили и обыскали активистов, которые направлялись из Днепра в Покровская на заседание суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили сами активисты на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, передает УНН.

“Полиция следила за автомобилем, на котором из Днепра ехали активисты на суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Авто остановили и задержали, также изымали „на экспертизу“, а фактически украли, личные вещи”, — сообщили активисты.

В частности, активисты отметили, что все изъятые вещи являются “законными, находятся в свободной продаже и не являются запрещенными к перевозке. Это пиротехнические фаера, газовый баллончик, перочинный нож и два шумовых (стартовых) пистолета”.

Добавляется, что “особенно активно искали баннер „AvakOFF“, который активисты изготовили на акцию два дня назад”.

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Активисты сообщили, что примерно месяц назад уже проявляли слежения за собой со стороны правоохранителей Днепра.

“Так же были задержания и обыски активистов, во время которых не обнаружили ничего незаконного”, — отмечается в сообщении.

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Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк. Организатора Сергея Торбин осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Нападающий Никита Грабчук, осудили на 6 лет заключения.

Кроме того, пресс-секретарь ГПУ сообщила, что досудебное расследование в отношении организаторов нападения на Гандзюк продолжается.

Как сообщал УНН, 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

Источник: УНН
Теги: полиция, активисты, Екатерина Гандзюк
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