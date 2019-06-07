Радиостанции РФ захватили украинские частоты в аннексированном Крыму

КИЕВ. 7 июня. УНН. В большинстве населенных пунктов временно оккупированного северного Крыма Украинской FM-частоты захватили российские вещатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крымская правозащитная группа”.

Как сообщили правозащитники, мониторинг, который был проведен в мае 2019 года, подтверждает, что в 8-ми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно занятые российскими станциями. В 11 населенных пунктах Украинской FM-вещания зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны русские станции. При этом на подконтрольной Украины территории у КПВВ “Чонгар” и “Чаплинка” слышать сигнал двух российских радиостанций.

Отмечается, что на подконтрольной Украины территории на КПВВ “Чонгар” на частоте 87,7 FM зафиксирован уверенный прием российского радио “Спутник”, а на частоте 90,8 FM можно услышать русское радио “Море”. В частности, на КПВВ “Чаплинка” на подконтрольной Украины территории зафиксировано сигнал этих же российских радиостанций.

“На оккупированной территории рядом с КПВВ ”Чаплинка“ и ”Чонгар“ ситуация кардинально отличается. И в этих же самых частотах в большинстве случаев можно услышать сигнал российских радиостанций”, - сообщили правозащитники.

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Добавляется, что в 8-ми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинском радиочастотах слышны только российские FM-станции.

“Таким образом, российские власти практически заблокировали Украинский FM-радиовещания на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорирует тот факт, что глушение радиосигналов осужден Международной конвенции электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году”, - обращает внимание "Крымская правозащитная группа".

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Ранее правозащитники уже сообщали, что в Крыму глушат украинские радиостанции.