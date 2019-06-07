Запрета стрелять для военных не будет, а для снятия блокады Донбасса нужно выполнить условия - спикер Зеленского

КИЕВ. 7 июня. УНН. Полного запрета стрелять для вийськовслужбовцив на Донбассе - не будет, а снятие экономической блокады с оккупированной территории Донецкой и Луганской произойдет лишь при определенных условиях. Об этом в эфире программы "Право на власть" сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя итоги переговоров 5 июня в Минске по Донбасса, передает УНН.

“Вроде Леонид Данилович (Кучма — ред) заявил, что украинские военные не могут стрелять в ответ на обстрелы. Мне кажется, что ни один президент не может такого пожелать своей стране. Я не знаю, откуда происходит это, но мы сегодня говорили с Леонидом Даниловичем и он сказал, что это просто вырвана фраза из контекста. Во-первых, все объяснения состояла в том, что обязательства о прекращении огня прописаны в Минских договоренностях. Однако, обязательно, на взаимных обязательствах. Украина не может только со своей стороны прекратить обстрелы. Это просто невозможно. О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. Поэтому речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации”, — сказала пресс-секретарь президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма объяснил инициативу “не стрелять в ответ”

Мендель добавила, что на сегодня “мы должны говорить о том, что должны перейти в курс прагматической и спокойной дипломатии. И в центре этой дипломатии должно быть самое важное — ценность человеческой жизни. И что собственно пытается сделать президент Владимир Зеленский, это то чтобы начать заново, восстановить минский процесс, который просто зашел в тупик”.

В частности, пресс-секретарь Зеленского прокомментировала информацию о снятии экономической блокады с оккупированного Донбасса.

“В 2017 году были введены эти ограничения на торговлю с оккупированными территориями. И именно это произошло по нескольким причинам. Из них главные — это то, что там появилась рублевая зона и потому, что там происходило псевдонационализация, когда отобрали и государственные, и частные предприятия, и обычную частную собственность людей, которые там жили. Мы не можем просто сейчас говорить о снятии этих ограничений, если не будут выполнены условия, когда не будет снят рублевую зону и не будет отменено так называемую псевдонационализацию”, — сказала Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского назвали условие для снятия экономической блокады Донбасса

Пресс-секретарь президента акцентировала внимание на том, что во время Минских переговоров должно учитываться украинская позиция, и все стороны должны выполнять определенные обязательства, а не только Украины.

“Когда идет минский процесс, ведутся переговоры, то, конечно, включается позиция и Украины, и что обязательно сделать Россия. Мы же не можем требовать исключительно от себя. Но очень жаль, что пока мы находились в Брюсселе (первый зарубежный визит президента Зеленского. — ред.), Были сманипулированы эти основные месседжи. И мне кажется, что какие-то политические партии просто пытаются выиграть какие-то политические выгоды для себя перед выборами в парламент. И очень обидно, что это делается за счет таких мучительных тем, как война. Потому что здесь у нас нет противоречий. Ни у власти, которая была 5 лет и не смогла ничего сделать, ни у власти, которая пришла и собирается что-то делать. У нас одинаковые красные линии — нельзя говорить о том, что будет изменена территориальная целостность Украины, Крым — это Украина, Донбасс — это Украина”, — отметила Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорожную карту Зеленского по Минске не обнародуют до 19 июня

Как сообщал УНН, в Минске во время переговоров по Донбасса стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой.

Позже Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

А генпрокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года.

При этом, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что на сегодня нет экономических блокады оккупированного Донбасса со стороны Украины, однако есть временные ограничения.