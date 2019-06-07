Трамп считает, что Мюллер своим последним заявлением выставил себя дураком

Киев. 7 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что спецпрокурор Роберт Мюллер повел себя глупо, выступив на прошлой неделе с заявлением, в котором уточнил ряд аспектов своего доклада об итогах расследования данных о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Такое мнение высказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в четверг, передает УНН.

"Позвольте мне сказать вам, что он (спецпрокурор США) выставил себя дураком. Никто не сообщал о том, что ему (Мюллеру) пришлось скорректировать свои показания, так как эти показания не были верны", - отметил глава государства.

Он не высказал никаких возражений против того, чтобы Мюллер, снял с себя полномочия спецпрокурора на прошлой неделе, дал показания в Конгрессе, на чем настаивает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). "Нэнси Пелоси - это настоящее бедствие. Знаете, пусть делает то, что хочет. Я считаю, что у них (демократов в Конгрессе) большие неприятности", - отметил Трамп.

Мюллер на прошлой неделе сообщил, что не видит возможности выдвижения обвинений в адрес действующего президента США.

"Мы не вынесли суждение по поводу того, совершил президент преступление, - заявил он. - Президент, согласно давно установившейся в Министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своей должности. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты скрытно. Поскольку аппарат спецпрокурора входит в структуру министерства юстиции и мы руководствовались правилами министерства, вопрос о выдвижении обвинений против президента не та возможность, которую мы рассматривали".

Мюллер четко заявил, что не настроен давать показания в Конгрессе, но если его заставят пойти на это, то его показания "не могут выходить за рамки уже представленного доклада" об итогах расследования.

Напомним, демократы планируют привлечь к ответственности генпрокурора США за отказ предоставить доклад Мюллера.