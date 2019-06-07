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США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на F-35

США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на F-35

КИЕВ. 7 июня. УНН. Соединенные Штаты приняли решение прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести в РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters, передает УНН.

29 мая агентство информировало, что власти США всерьез рассматривают возможность полной остановки обучения турецких военных летчиков навыкам полетов на F-35, однако официального решения пока не последовало.

Ранее УНН сообщал, что Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, истребители, Турция
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