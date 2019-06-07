Австрия может выдать Фирташа США в первую неделю июля - NBC

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть выдан из Австрии в США в начале июля, если Верховный суд республики признает действительным вердикт Высшего земельного суда Вены об экстрадиции. Об этом сообщила американская телекомпаний NBC со ссылкой на письмо адвоката предпринимателя Дэна Уэбба, передает УНН.

По данным телекомпании, Уэбб сообщил федеральный суд Чикаго (штат Иллинойс) о том, что Фирташа могут выдать американским властям через 7-10 дней после заседания Верховного суда Австрии, намеченного на 25 июня. Экстрадиция произойдет, если Верховный суд признает действительным выдачу украинского бизнесмена Соединенным Штатам.

"Хотя невозможно прогнозировать это бесспорно, австрийские адвокаты Фирташа считают, что Фирташ в нынешних обстоятельствах может быть экстрадирован уже в первую неделю июля", - приводит телекомпания выдержку из письма Уэбба.

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Как объясняет NBC, адвокат просит суд Чикаго отклонить обвинения, касающиеся подозрений о криминальных деяниях бизнесмена. Он, согласно публикации, с 2014 года обвиняется в США в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерна Boeing.

Напомним, Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов по делу об экстрадиции в США. В феврале 2017 года суд одобрил его выдачу, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала в Верховном суде Австрии решения об экстрадиции. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорциональное суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. Верховный суд Австрии впоследствии заявил, что рассмотрение ходатайства защиты было остановлено на неопределенный срок, поскольку австрийская юстиция ждет решения Европейского суда, куда также была направлена ​​жалоба.

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Как сообщало в феврале Австрийское агентство печати, Генеральная прокуратура республики подала кассационную жалобу по соблюдению законности в Верховном суде республики с целью признать недействительным решение об экстрадиции Фирташа в США. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в 125 млн евро. Экстрадиции бизнесмена по подозрению в отмывании денег также добивается Испания. Однако во второй половине 2017 австрийские суды дважды отказали Испании в выдаче предпринимателя.

Напомним, в октябре прошлого года суд ЕС вынес решение о возможной экстрадиции Фирташа из Австрии в США.

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