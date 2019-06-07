Геращенко рассказала, когда парламент сможет принять предложенные Зеленским законопроекты

КИЕВ. 7 июня. УНН. Верховная Рада Украины сможет рассмотреть законопроекты, которые предлагает президент Владимир Зеленский, после того, как примут избирательный кодекс. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время телепрограммы "Право на власть", передает УНН.

"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении - они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии", - заявила первый вице-спикер ВРУ.

Геращенко надеется, что эти законопроекты будут вынесены на голосование в парламент еще в июле.

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Она добавила, что парламент движется в полном соответствии с регламентом ВРУ по тем законопроектам, которые были представлены Президентом Украины.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

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