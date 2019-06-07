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В Раде сегодня продолжится рассмотрение Избирательного кодекса

В Раде сегодня продолжится рассмотрение Избирательного кодекса

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Верховной Раде Украины пройдет час вопросов к правительству, также депутаты продолжат рассмотрение Избирательного кодекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня, 7 июня.

Так, час вопросов к правительству должен пройти с 10:00 до 11:00.

После этого, с 11:00 до 11:30 запланировано объявление депутатских запросов.

Также в повестке дня запланировано продолжение рассмотрения проекта Избирательного кодекса Украины во втором чтении.

Напомним, в Раде объяснили большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса.

Как сообщал УНН, законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и гражданскую конфискацию будет вновь внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, нардепы
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