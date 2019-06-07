В ЕС приветствовали обновление энергетического приложения к Соглашению об ассоциации

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украина и Европейский Союз почти завершили амбициозное обновление энергетического приложения Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер, передает УНН.

"Украина и ЕС собираются завершить амбициозное обновление энергетического приложении Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Украинский парламент сделал важный шаг вперед", - написал Вагнер в Twitter.

Напомним, накануне парламент углубил евроинтеграционные связи Украины в сфере энергетики. Как указали в Кабмине, это решение является предпосылкой к энергонезависимости и предусматривает новые энергетические стандарты, которые приблизят Украину к полноправному членству в ЕС, и новые правила, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины во внутренние энергетические рынки ЕС.

Приложение предполагает не просто право, а обязанность европейских партнеров оказывать Украине рекомендации с целью достижения полной интеграции энергетического рынка Украины во внутренние энергетические рынки ЕС и осуществлять двусторонний мониторинг приближения законодательства.

Приложение охватывает все энергетические рынки. В частности, в области электроэнергии предусмотрено внедрение Директив и Регламентов ЕС, касающихся условий доступа к сети для трансграничных перетоков электроэнергии, добросовестности и прозрачности на оптовом рынке электроэнергии и надежности поставок электроэнергии и инвестирования в инфраструктуру.

Для рынка газа, в частности, предусмотрено внедрение требований Евросоюза относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, условий доступа к сетям транспортировки, надежности поставок, а также требований по тарифам на транспортировку.

В представительстве ЕС в Украине после принятия Радой этого решения заявили, что приветствуют принятие обновленного амбициозного энергетического приложения к Соглашению об ассоциации. "Это подтверждает стремление Украины ввести у себя правила ЕС на рынках газа и электроэнергии", - указали в представительстве.