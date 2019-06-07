В Раде возмутились из-за заявления Зеленского по Донбассу

КИЕВ. 7 июня. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат Владимир Арьев возмутились из-за формулировки из заявления Президента Украины Владимира Зеленского относительно обострения ситуации на Донбассе, обнародованной пресс-службой Главы государства, в частности, относительно надежды, что "российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями". Свои комментарии они опубликовали в Facebook, передает УНН.

"Это не фейк. Это официальная страница новой АП, куда пришли боги коммуникаций. Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями! На украинском, оккупированном Донбассе!!! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что РФ не уйдет, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет своих наемников, а... восстановит свой контроль над подразделениями. Открою "тайну" - в РФ полный контроль над так называемой "властью" так называемых ОРДЛО, и 400 км украинской границы", - заявила Геращенко.

Вице-спикер парламента отметила также: "Я не знаю, сколько провисит эта новость. "Новость" об "украденных мониторах" жила пару дней, вчера их нашли в АП. Надеюсь, будет видеоблог с извинениями и шествием мимо этих мониторов. Новость о том, что украинские солдаты не будут стрелять в ответ, пошла не со страницы Кучмы, а с сайта президента Украины, и до сих пор там висит, кстати. Правда, ЛДК вчера вывели на брифинг опровергать и оправдываться".

"Теперь АП президента Украины! В своем официальном сообщении снимает ответственность с РФ за убийство украинских солдат (кстати, за 2 недели президентства Зеленского погибло 6 наших воинов, вечная им память. 26 ранены)", - указала Геращенко.

Она добавила, что ждет опровержений и извинений. "А что богами коммуникаций имелось в виду - ждем, что РФ немедленно применит все свое безусловное влияние на бандформирования, вооруженные российской техникой и оружием, и заставит их выполнять минские соглашения для прекращения убийств украинцев", - добавила парламентарий.

В то же время она отметила, что всю информацию о заложниках, чем она занималась во время минских переговоров по Донбассу, передано. "Если в новой команде необходимо, готова, конечно, проговорить и эти моменты очень важной коммуникативной лексики, касающейся минских переговоров", - отметила Геращенко.

При этом народный депутат, председатель постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев также прокомментировал сообщение на сайте Главы государства.

"Не поверил глазам. Перечитал дважды. Посмотрел, не фейк ли. Нет, не фейк. И страница не фейк. Не знаю, это проблема спичрайтера и корректора Администрации Президента, или проблема точки зрения нового Президента? Предыдущий требовал от России не контролировать террористов, а убраться с Донбасса, вместе с террористами", - отметил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе словами: "Вопиющее нарушение минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".