Зеркаль рассказала, что будет происходить в финальный день слушаний в суде ООН

КИЕВ. 7 июня. УНН. Сегодня в Гааге на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ украинские адвокаты два часа будут доказывать безосновательность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России. Об этом в Facebook написала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Завершающий день слушаний в суде ООН. В течение двух часов наши адвокаты доказывают беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России. От отрицания того, что МН17 и обстрел жилых кварталов Мариуполя подпадают под определение террористического акта в статье 2 Конвенции о запрете финансирования терроризма, заканчивая соблюдением процедур, определенных статьей 22 Конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации", - написала Зеркаль.

Напомним, в пятницу украинская сторона в Международном суде ООН представит контраргументы на позицию России, которая накануне была представлена на слушаниях.

РФ в ходе слушаний настаивала на отсутствии юрисдикции у Международного суда ООН по поданному Украиной иску.

Международный суд ООН по итогам слушаний будет принимать решение. Перед судом стоит вопрос определения юрисдикции для рассмотрения иска, и адвокаты Украины ранее представили четкие аргументы, дело представлено на рассмотрение суда ООН должным образом.

Ожидается, что решение по юрисдикции будет принято до конца года.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Как сообщал УНН, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум против РФ о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.