В суде ООН начались финальные слушания по делу Украины против РФ

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Международном суде ООН в нидерландском городе Гаага начались финальные слушания по иску Украины против РФ по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первым выступает представитель украинской стороны, профессор Гарольд Гонджу Коу, передает корреспондент УНН.

"Международной конвенцией по борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) предусмотрено, что если Россия знает, что "любое лицо" - публичное или частное - финансирует терроризм, Россия должна расследовать, преследовать и предотвращать. Но Россия ничего не делает", - сказал Коу.

Он отметил, что российская сторона в суде неоднократно утверждала, что наблюдатели ООН и ОБСЕ не называют отдельные акты "терроризмом".

"Но это утверждение неуместно: согласно ICSFT, не имеет значения, характеризует ли третья сторона акт как "терроризм", или как нарушение международного гуманитарного права. Тот факт, что существует также вооруженный конфликт, не заставляет нас закрывать глаза на использование ракет для бомбардировки гражданских лиц в жилых районах, отдаленных от "горячих боев", - отметил профессор.

По его словам, российские адвокаты стремятся построить искусственную реальность, которая не имеет никаких оснований в ICSFT.

"В этом воображаемом мире всеобъемлющее обязательство России предотвратить финансирование терроризма требует только предотвращения частного финансирования терроризма", - добавил он.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска. Украина выступала 4 июня с контраргументами. Российская делегация выступила еще раз 6 июня, это была их реакция на украинскую позицию.