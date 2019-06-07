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В правительстве предложили ежегодно выделять 2 млрд грн на энергоэффективность

В правительстве предложили ежегодно выделять 2 млрд грн на энергоэффективность

КИЕВ. 7 июня. УНН. В правительстве предложили ежегодно выделять 2 млрд грн на энергоэффективность. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжаем настаивать, что реформа энергоэффективности - наиболее эффективное вложение государства и инвестиций, а также сохранение расходов, поэтому мы подали на бюджетную резолюцию такое же предложение по финансированию 2 млрд грн ежегодно на енергоефективинсть", - отметил Зубко.

Как сообщал УНН, в начале лета по программе "теплых кредитов" украинские семьи получили уже 800 млн грн, что составляет 72,73% от прогнозируемых в 2019 году 1,1 млрд грн на энергоэффективные мероприятия.

Источник: УНН
Теги: энергетика, ВРУ, финансирование
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