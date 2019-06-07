МЭРТ разъяснило разрешение ЦИК готовиться к выборам в Раду без тендеров

КИЕВ. 7 июня. УНН. Минэкономразвития позволило Центральной избирательной комиссии заключать прямые договоры без объявления тендера для подготовки к внеочередным парламентским выборам. Об этом говорится в разъяснении к вступившему в силу приказу МЭРТ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который позволяет ЦИК временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры (без объявления тендера). ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск быть завершенными уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок ProZorro", - указали в МЭРТ.

В то же время, как отмечается, Минэкономразвития предоставило ЦИК официальное разъяснение о том, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае - избирательные бюллетени).

"Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Поэтому у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней", - отметили в МЭРТ.

В министерстве подчеркнули, что на данный момент ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным выборам народных депутатов 21 июля.

Напомним, накануне глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что этот приказ МЭРТ является временным решением относительно процесса осуществления публичных закупок только во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.