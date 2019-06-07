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Мосийчук снова хочет запретить проводить "КиевПрайд"

Мосийчук снова хочет запретить проводить "КиевПрайд"

КИЕВ. 7 июня. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук снова пытается через суд запретить проведение в столице "КиевПрайда" -2019. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Окружного административного суда Киева.

"Окружной административный суд города Киева просят запретить проведение 23 июня Марша равенства "КиевПрайд". С соответствующим иском в суд обратился народный депутат Игорь Мосийчук", - говорится в сообщении суда.

Нардеп просит признать противоправной бездеятельность КГГА относительно игнорирования запрета проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд" и просит суд вынести решение о запрете его проведения.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, Игорь Мосийчук уже обращался в суд в прошлом году с аналогичным иском. Ранее он также хотел запретить "КиевПрайд"-2018.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, ЛГБТ, Игорь Мосийчук
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