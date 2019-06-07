"Нафтогаз" три года не утверждает финансовый план — Кистион

КИЕВ. 7 июня. УНН. Компания НАК "Нафтогаз" три года не утверждает финансовый план. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"В течение последних трех лет компания НАК "Нафтогаз Украины" не утверждает финансовый план, то есть работает без финансового документа. Я думаю, здесь вопрос, над которым надо поработать и депутатам, и правоохранительным органам", - отметил Кистион.

Он добавил, что с 2016 года компания прибыльна, только на аппарат управления компанией в виде зарплаты тратится более чем 3,5 млрд грн.

Как сообщал УНН, Счетная палата до сих пор не попала в "Нафтогаз" для проведения аудита из-за сопротивления руководства компании.

Ранее глава "Нафтогаза" отказался называть свою зарплату.