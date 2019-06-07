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Жалобы Портнова: ГБР проверяет ряд высокопоставленных лиц

Жалобы Портнова: ГБР проверяет ряд высокопоставленных лиц

КИЕВ. 7 июня. УНН. В четырех уголовных производствах, зарегистрированных по заявлениям экс-заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова, Государственное бюро расследований проверяет на причастность к совершению преступлений ряд высокопоставленных лиц, в том числе и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сказала в интервью изданию "Фокус" первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает корреспондент УНН.

"Заведено дело не в отношении Порошенко, а в отношении нескольких лиц, которые, возможно, причастны к преступлениям, описанным в заявлении Андрея Портнова. Мы расследуем 4 таких производства и проверяем на причастность к совершению преступлений ряд высокопоставленных лиц, в том числе и Порошенко", - заявила Варченко.

По ее словам, производства расследуются так же, как и все остальные: сначала сотрудники Бюро допрашивают заявителя, потом проводят другие следственные действия.

"Пока о какой-то конкретике рано говорить. Есть заявление, мы должны проверить каждый изложенный в нем факт. Без проведения определенного объема следственных действий, изучения всех материалов, выводы делать на основании одного заявления не профессионально", - добавила Варченко.

Напомним, 30 мая следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по четвертой жалобе экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений.

Источник: УНН
Теги: Портнов, проверки, ГБР, Петр Порошенко
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