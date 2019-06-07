НАПК внесло предписание чиновникам, мэрам и главе ОГА

КИЕВ. 7 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло четыре предписания по урегулированию конфликта интересов, а также направило в суд протокол. Предписание внесено председателю Кировоградской ОГА Сергею Кузьменко, Бердянскому городском голове Владимиру Чепурному в частности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Назка.

"НАПК на заседании 31 мая внесло 4 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и приняло решение о направлении в суд протокола об административных правонарушениях, касающийся несоблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" по урегулированию конфликта интересов", - указали в ведомстве.

Как отмечается, внесены "предписания председателю Кировоградской ОГА Сергею Кузьменко в отношении председателя Областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Игоря Клищевского".

Также указано, что внесено предписание сельскому голове Петропавловск-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области Алексею Кодебскому в отношении заместителя сельского головы по исполнительной работе Олега Андриевского.

"Кроме того, внесено предписание Бердянскому городскому голове Запорожской области, руководителю исполнительного комитета Бердянского городского совета Запорожской области Владимиру Чепурному в отношении начальника отдела образования исполнительного комитета Бердянского городского совета Запорожской области, который не принял предусмотренные законом меры внешнего урегулирования конфликта интересов у директора Бердянского ООШ №16 Натальи Кондратюк", - добавили в НАПК.

Как сообщается, также внесено "предписание начальнику отдела образования исполнительного комитета Бердянского городского совета Запорожской области Владимиру Липскому" также в отношении директора Бердянского ООШ №16 Натальи Кондратюк.

Напомним, НАПК направило предписание председателю НБУ.