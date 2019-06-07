Рада ввела ответственность за надругательство над памятниками украинским защитникам

КИЕВ. 7 июня. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за надругательство над памятниками украинским защитникам. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время брифинга перед проведением прямой телефонной линии Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"Вчера Рада приняла законопроект 9217... Согласно этому законопроекту, вводится уголовная ответственность за надругательство над памятными знаками нашим защитникам, защитникам Украины", - отметила Фриз.

Она добавила, что Министерство часто получает от СМИ и общественных организаций негативные сигналы относительно вандализма в отношении памятных знаков, установленных в честь защитников Украины.

Сейчас ожидают подписание этого закона Президентом Украины.

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Напомним, ранее на этой неделе Верхвоной Рада ввела ответственность за надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины.