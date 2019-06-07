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Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу

Луценко заявил об открытии трех дел из-за заявлений Кучмы по Донбассу

Юрий Луценко

КИЕВ. 7 июня. УНН. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии трех уголовных производств после заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы по Донбассу. Об этом Луценко заявил в видеообращении, которое размещено на его странице в Facebook, передает УНН.

"... лично зарегистрировал в ЕРДР дело по факту приготовления к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы по предварительному сговору с группой лиц. Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захватившими украинское имущество, собирающими якобы налоги, а мы с ними будем торговать", - сказал он.

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Генпрокурор добавил, что второе дело относительно препятствования законной деятельности ВСУ в особый период проведения антитеррористической операции, а третье - по факту государственной измены.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой.

Позже Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Донбасс, Кучма, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Кучма Леонид
Кучма Леонид
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