Луценко: все "реваншисты и капитулянты" получат законную реакцию ГПУ

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Генеральной прокуратуре зарегистрированы три уголовных производства по результатам заявления представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы по Донбассу. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко и добавил, что все "реваншисты и капитулянты" получат законную реакцию ГПУ, передает УНН.

"Сегодня я лично зарегистрировал в Реестре досудебных расследований резонансное дело - по факту приготовления к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансово или материально обеспечить террористические группы, совершенные по предварительному сговору с группой лиц. Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, государственное или частное, скоторые обирают якобы налоги, а мы с ними будем торговать, принимая на себя ответственность за 4 млрд грн долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде", - отметил Луценко.

По его словам, кроме того, он зарегистрировал дело по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в период проведения антитеррористической операции.

Также Генпрокурор зарегистрировал еще одно дело - по факту государственной измены, то есть деяние умышленно совершенного гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в подрывной деятельности против Украины.

При этом он подчеркнул, что все "реваншисты и капитулянты" получат законную реакцию ГПУ.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.