ЦИК зарегистрировала первую пятерку кандидатов от политических партий

КИЕВ. 7 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первые пяти кандидатов от политических партий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, 7 июня состоялось очередное заседание ЦИК, которое провела глава Комиссии Татьяна Слипачук.

"Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям закона, Комиссия зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной (определенной - ред.) политической партией в ОИО", - говорится в сообщении.

Речь идет о:

• Фединце Н. И. - в ОИО № 68;

• Балоге В. И. - в ОИО № 69;

• Балоге И. И. - в ОИО № 70;

• Евдие В. М. - в ОИО № 72;

• Балоге П. И. - в ОИО № 73.

Кроме того, Комиссия зарегистрировала 16 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, а именно:

• Куличенко И. И. - в ОИО № 28;

• Ивахна А. Ю. - в ОИО № 31;

• Кузнецова В. В. - в ОИО № 38;

• Романского И. В. - в ОИО № 63;

• Гайдамака Л. А. - в ОИО № 91;

• Ференца А. В. - в ОИО № 92;

• Керусенко А. В. - в ОИО № 93;

• Горельцева А. В. - в ОИО № 96;

• Мищенко С. Г. - в ОИО № 98;

• Жолобовича Н. В. - в ОИО № 121;

• Муляренко А. В. - в ОИО № 152;

• Винника И. Ю. - в ОИО № 184;

• Дехтярева А. В. - в ОИО № 217;

• Убирия В. Ш. - в ОИО № 222;

• Гладчука В. Ф., Рафальской И. В. - в ОИО № 223.

Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: тех, которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 16, выдвинутых политической партией - 5.

Итак, по состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: тех, которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 59, выдвинутых политической партией - 5.

Напомним, в ЦИК назвали приказ о внесении изменений в порядок госзакупок временным решением.