Путин назвал Зеленского хорошим актером и заявил, что не отказывался от контактов

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал украинского коллегу Владимира Зеленского хорошим актером и высказал мнение, что для государственных дел нужны опыт и знания. Об этом российский лидер заявил в Санкт-Петербурге на пленарной сессии ПМЭФ, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

Так, по информации агентства, президент РФ на пленарной сессии назвал Зеленского "хорошим актером", "но для государственных дел нужны опыт и знания".

"Мы не отказываемся от контактов. Будем работать", - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече без предварительных условий, Путин заявил: "А я что, разве отказывался что ли? Мне никто не предлагал".

Напомним, заместитель главы Администрации Президента Украины Вадим Пристайко не исключает возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.