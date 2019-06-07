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Путин назвал Зеленского хорошим актером и заявил, что не отказывался от контактов

Путин назвал Зеленского хорошим актером и заявил, что не отказывался от контактов

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал украинского коллегу Владимира Зеленского хорошим актером и высказал мнение, что для государственных дел нужны опыт и знания. Об этом российский лидер заявил в Санкт-Петербурге на пленарной сессии ПМЭФ, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

Так, по информации агентства, президент РФ на пленарной сессии назвал Зеленского "хорошим актером", "но для государственных дел нужны опыт и знания".

"Мы не отказываемся от контактов. Будем работать", - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече без предварительных условий, Путин заявил: "А я что, разве отказывался что ли? Мне никто не предлагал".

Напомним, заместитель главы Администрации Президента Украины Вадим Пристайко не исключает возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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