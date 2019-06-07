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ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах в Раду

ЦИК зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах в Раду

КИЕВ. 7 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 международных наблюдателей на выборах Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала официального наблюдателя от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр" на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 7 июня Комиссией зарегистрировано 11 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 163 общественные организации в качестве наблюдателей на парламентских выборах.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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