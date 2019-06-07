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Парламент Литвы призывает международное сообщество к солидарности в непризнании аннексии Крыма

Парламент Литвы призывает международное сообщество к солидарности в непризнании аннексии Крыма

КИЕВ. 7 июня. УНН. Сейм Литовской Республики призывает международное сообщество к солидарности о продлении политики непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом заявил председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис во время открытия Х сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, сообщает корреспондент УНН.

"Мы считаем геноцидом преступление Советского Союза в отношении крымских татар в 1944 году. Мы призываем международное сообщество быть с нами солидарной в этом вопросе и продолжать политику непризнания оккупации Российской Федерацией Крыму", - отметил Пранцкетис.

По его словам, вчера Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцида крымских татар в Советском Союзе. Сегодня этот акт был передан в Меджлис крымских татар.

При этом он добавил, что совместным действием Украина и Литва могут обеспечить безопасность страны через международные встречи.

Напомним, в докладе по 2018 Министерства иностранных дел и по делам Содружества по защите прав человека и развития демократии во всем мире отмечено, что Россия продолжила нарушения прав человека за пределами своих границ, в том числе в незаконно анекосваному Крыму и с помощью поддержки сепаратистов на востоке Украины. 

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Литва
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