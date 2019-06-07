Суд наложил запрет для авиакомпании из РФ эксплуатировать самолеты Ан-124

КИЕВ. 7 мая. УНН. Подольский районный суд. Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве арестовал и запретил эксплуатацию 5-ти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия). Об этом сообщили в пресс-службе известной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы Государственного предприятия "Антонов", передает УНН.

В сообщении говорится, что суд наложил арест на самолеты, принадлежащие авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Согласно имеющимся данным, суд постановил соответствующее решение в рамках уголовного производства по статье о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия.

Следовательно, таким образом Подольский суд запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию.

Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных воздушных судов.

"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления", - добавляется в сообщении.

Напомним, ранее, в конце мая публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиационный концерн "Антонов".