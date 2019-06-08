Регистрация | Вход |
USD: 26,80 0,0000  EUR: 30,19 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 08 июня 2019 02:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Самолет Ан-2, пропавший в Киевской области, сел на озеро
Самолет Ан-2, пропавший в Киевской области, сел на озеро
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5685
Версия для печати

Парубий: возвращение РФ в ПАСЕ является проявлением бессилия и поощрением агрессии

Парубий: возвращение РФ в ПАСЕ является проявлением бессилия и поощрением агрессии

КИЕВ. 8 июня. УНН. Решение, которое может привести к возвращению РФ в Совет Европы является проявлением бессилия и шагом, который только поощряет агрессора. Об этом сообщил председатель ВРУ Андрей Парубий на открытии Десятой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, которая прошла вечером 7 июня в Киеве, передает УНН.

"Решение о возвращении России в Совет Европы мы расцениваем как проявление бессилия со стороны отдельных европейских стран и считаем опасным шагом поощрения агрессора. Мы твердо знаем, что российский президент Владимир Путин понимает только язык силы. Когда он видит слабость и видит неуклюжую дипломатию, то это у него вызывает поощрения новых атак против Украины", - подчеркнул Парубий.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что как только минские заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе заявили, что Украина "рассматривает вариант не стрелять в ответ российском агрессору, той же ночью была осуществлена агрессивная атака на украинском позиции".

"В то же ночь русская артиллерия расстреливала украинцев как живые мишени, когда, к сожалению, наша артиллерия не дала ответа, хотя могла дать ответ и защитить жизнь наших воинов", - сказал Парубий.

В частности, председатель ВРУ отметил, что "любой способ дипломатии и любым способом слабости Путин использует в качестве поощрения к еще более агрессивных действий". "Мы это знаем и мы хотим научить этому и всех европейских партнеров".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины откорректирует отношение к Парламентской Ассамблеи Совета Европы после того, как туда вернут Россию.

Источник: УНН
Теги: ПАРЕ, Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, Литва, Андрей Парубий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.