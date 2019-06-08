США достигли с Мексикой соглашения по иммиграции

КИЕВ. 8 июня. УНН. Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения с иммиграционного вопроса, запланированное на понедельник введение пошлин приостановлено. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп, передает УНН.

"Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли подписанного соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин настоящим приостановлено на неопределенный срок", - написал президент страны.

Мексика, по словам Трампа, обязалась ужесточить свою иммиграционную политику. "Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов (направляющихся) через Мексику к нашей южной границе, - пояснил глава государства. - Это делается для того, чтобы значительно сократить и устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики в Соединенные Штаты". По словам президента, детали договоренностей в ближайшее время опубликует Госдепартамент.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Мадуро назвал планы США о введении пошлины на товары из Мексики агрессией против всего региона.