Москва должна освободить политических заключенных - заявление комиссии в Нормандии о мире между Украиной и Россией

Исследователи и представители гражданского общества из Украины, России и ЕС говорили о верховенстве права и роль ЕС в России и Украине

КИЕВ. 8 июня. УНН. Участники третьего семинара комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским союзом", который проходил в Нормандии в последние дни, распространили заявление с требованием немедленного прекращения Россией войны против Украины и освобождения всех политических заключенных. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

“Участники семинара признают, что уважение к нормам международного права, основанные на общих ценностях правосудия и защиты прав человека, требует немедленного прекращения войны Российской Федерации в Украине”, — говорится в совместном заявлении участников трехстороннего диалога для поиска мира между Россией и Украиной.

Также участники диалога, представители гражданского общества от России, Украины и стран Европейского союза, рекомендовали не возвращать России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, “пока она будет продолжать грубо нарушать нормы международного права, включая Европейскую конвенцию по правам человека”. Они поддержали предложение международной общественной организации Open dialogue Foundation по принятию глобального “закона Магнитского” против нарушителей прав человека.

Участники семинара предостерегли, что попустительство режима агрессора не дали положительных результатов “, а Россия, параллельно с гибридной войной против Украины”, пытается подорвать европейскую концепцию права “.

Итоговый документ, адресованный гражданскому обществу Украины, России и европейских стран со стороны России подписали, в частности, историк, член Ассоциации “Мемориал” Никита Петров, Игорь Эйдман, российский социолог из Германии, двоюродный брат убитого политика Бориса Немцова, журналистка Людмила Телень, автор фильма “Путин и мафия”, Анастасия Кириленко, российская журналистка, которая в настоящее время проживает в Париже, российская правозащитница Надежда Кутепова, которая получила политическое убежище во Франции.

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Со стороны Украины — эксперт по вопросам общественных медиа Евгений Глибовицкий, философ и издатель Константин Сигов, протоиерей ПЦУ, отец Георгий Коваленко.

От Европейского союза — историк, содиректор департамента “Политика и религии” Колледжа бернардинцев; основатель Львовского института экуменических наук, руководитель миссии Антуан Аржаковский, представитель Open Dialogue Foundation Паола Гаффурини, французские политологи Николя Тензер и Сесиль Вессье, писатели и журналисты — Галя Акерман из Франции и Борис Райтшустер из Германии, экономист Жульен Верка.

Третий семинар комиссии “Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским союзом” состоялся с 2 по 5 июня в городе Кан в рамках Нормандского форума для мира. Он собрал исследователей и представителей гражданского общества из Украины, России и Европейского союза. Семинар был посвящен вопросам верховенства права и роли ЕС в России и Украине.

Как сообщал УНН, в Международном суде ООН подвели итоги слушаний “Украина против России”.