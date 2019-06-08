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Эстония избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на два года

Эстония избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на два года

КИЕВ. 8 июня. УНН. Эстония была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы. Это произошло на заседании Генассамблеи ООН в пятницу, 7 июня. Во втором раунде голосования Эстония получила 132 голоса, ее конкурент — Румыния — лишь 58 голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В выборах приняли участие 190 государств. Грузия и Латвия не прошли во второй тур. Эстония избиралась по группе стран Восточной Европы. Вместе с ней в Совбез ООН также попали Нигер, Тунис, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.

В МИД Эстонии рассказали, чем страна планирует заняться в СБ ООН.

“Приоритетами страны в Совбезе станут поддержку миропорядка, основанного на международном праве, повышения эффективности работы Совета безопасности, ознакомление с опытом цифрового государства, участие в решении проблем климата и экологии”, — заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов — США, Россия, Франция, Великобритания и Китай — и 10 непостоянных членов, которые избираются на два года в порядке ротации.

Напомним, в Эстонии обсудили недопущения России в ПАСЕ.

Источник: УНН
Теги: ООН, Совбез, Эстония
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