ВМС США и РФ обменялись обвинениями против друг друга после опасных маневров на море

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Филиппинском море американском ракетном крейсеру USS Chancellorsville в пятницу, 7 июня, пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса “Удалой І”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ВМС США в Twitter.

“Военно-морские силы США публикуют видео в котором (американский корабль — ред) USS Chancellorsville был вынужден маневрировать, чтобы избежать опасное и непрофессиональное действие (российского корабля „Удалой І“ — ред) в филлипинском море”, — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день пресс-центр Тихоокеанского флота РФ сообщил об аналогичном инциденте.

Военный флот России утверждает, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем “Адмирал Виноградов” класса “Удалой І”, а затем внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от “Адмирала Виноградова”. Добавляется, что для того, чтобы избежать столкновения, российский корабль якобы был вынужден экстренно маневрировать.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM