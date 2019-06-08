Появилось видео, где Додон рассказал, сколько денег ему дают в Кремле

КИЕВ. 8 июня. УНН. Молдавский телеканал опубликовал видео разговора президента республики Игоря Додона с лидером Демократической партии (ДПМ) Владом Плахотнюком и спикером парламента РМ Андриан Канду, во время которого Додон рассказал, сколько денег получает Партия социалистов из Москвы, о предложении Путина демократам и о варианте федерализации Молдовы, передает УНН со ссылкой на Publika.md.

Игорь Додон встретился с Владом Плахотнюком 7 июня, для обсуждения возможного формирования большинства, пишет Publika.md. С видео следует, что общение происходит между президентом страны Игорь Додон, лидером демократов Владом Плахотнюком и спикером парламента РМ Андриан Канду. В ходе разговора Додон рассказал, что получает финансирование из России для поддержки работы сети Партии социалистов.

"Да, для обслуживания. Около 600-700 тысяч в месяц", - сказал Додон, отвечая на вопрос Плахотнюка о финансировании из России.

Президент Молдовы добавил, в разговоре с вице-премьер-министром России Дмитрием Козаком поднимал вопрос об увеличении финансирования для социалистов, на что российский топ-чиновник ответил, что это возможно после того, как социалисты придут к власти (сформируют парламентское большинство - ред. ).

Также И. Додон предложил демократам подписать меморандум о сотрудничестве для дальнейшего формирования большинства в присутствии посла России. Додон также предложил включить в меморандум пункт о предоставлении "ПМР" особого статуса с расширенными полномочиями.

"Президент ДПМ заявил, что было бы правильно подписать соглашение с президентом ПСРМ Зинаидой Гречаной (глава Партии социалистов Молдовы - ред.), соответственно. Додон ответил, что позже они подпишут "публичный меморандум" между сторонами и это будет сделано по настоянию вице-премьера России Дмитрия Козака", - пишет Publika.md.

Кроме того, И.Додон пригласил В.Плахотнюка отправится в Москву на встречу с Владимиром Путиным, где пообещали закрыть дело, в случае, если лидер демократов согласится на контакт.

"Игорь, передай Плахотнюку, что я приглашаю на следующей неделе, с тобой вдвоем, чтобы мы сели обсудили, как мы двигаемся дальше. Пусть не боятся там", - пересказал И. Додон разговор с президентом В.Путиным во время встречи с лидером демократов.

Напомним, Президент Молдовы Игорь Додон назначил на пост премьер-министра страны лидера оппозиционной партии PAS Майю Санду, которая входит в парламентский блок ACUM, после того, как несколькими часами ранее молдавский Конституционный Суд принял решение о роспуске парламента